Кулёва Анна Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1921
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кулёв Яков
Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1927
Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович
Загайново, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно