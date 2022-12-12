Кулёва Анна Фаддеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулёва Анна Фаддеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1921 г.р.
1925 г.р.
1927 г.р.
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Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1921

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кулёв Яков

Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
01.11.1927

Сын: Кулёв Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович

Загайново, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулёв Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулёв Игнатий Петрович

Смерть
Неизвестно
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