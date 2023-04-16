Митин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитин Анатолий

Митин Анатолий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митина Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Азенкова Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Азенкова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азенкова Валентина Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close