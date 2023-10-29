Самсонова Дарья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Дарья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуланов Владимир

Мать: Маркова Вероника Леонидовна

Рождение ребёнка
22.03.2009

Сын: Самсонов Глеб Александрович

Отец ребёнка: Самсонов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
13.11.2012

Сын: Самсонов Артём Александрович

Отец ребёнка: Самсонов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.02.2014

Дочь: Самсонова Алёна Александровна

Отец ребёнка: Самсонов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Александр Сергеевич

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