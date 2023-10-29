Самсонова Дарья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуланов Владимир
Рождение ребёнка
22.03.2009
Сын: Самсонов Глеб Александрович
Отец ребёнка: Самсонов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
13.11.2012
Сын: Самсонов Артём Александрович
Отец ребёнка: Самсонов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.02.2014
Дочь: Самсонова Алёна Александровна
Отец ребёнка: Самсонов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно