Любимова Александра Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Александра Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Анатолий Парамонович

Рождение ребёнка
02.07.1945

Сын: Любимов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Любимов Анатолий Парамонович

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Анатолий Парамонович

Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Анатолий Парамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Анатолий Парамонович

Место жительства
Неизвестно
Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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