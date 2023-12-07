Любимова Александра Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1936
Рождение ребёнка
02.07.1945
Сын: Любимов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Любимов Анатолий Парамонович
Рождение ребёнка
08.05.1947
Рождение ребёнка
06.03.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно