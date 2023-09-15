Дуплякин Алексей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Дуплякин Кузьма Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Руденко Нина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуплякина Раиса Ефимовна
Смерть
Неизвестно
Александровское, Красноуфимский округ, Свердловская область