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Дуплякин Алексей Кузьмич

Место рождения

Дундино, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Дуплякин Кузьма Васильевич

Мать: не указана

Дундино, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Руденко Нина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуплякина Раиса Ефимовна

Смерть
Неизвестно
Александровское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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