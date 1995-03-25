Иванов Валерий Васильевич 12.02.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Валерий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1939

Дата смерти

25.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1939

Отец: Иванов Василий Михайлович

Мать: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Елена

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Федорова (Иванова) Ирина Валерьевна

Мать ребёнка: Иванова Елена

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Иванова Ксения Валерьевна

Мать ребёнка: Иванова Елена

Смерть
25.03.1995
Беларусь, г Гомель, д Пасиничи
Прожил 56 лет

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