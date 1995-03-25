Иванов Валерий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1939
Дата смерти25.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Елена
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Федорова (Иванова) Ирина Валерьевна
Мать ребёнка: Иванова Елена
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Иванова Ксения Валерьевна
Мать ребёнка: Иванова Елена
Смерть
25.03.1995
Беларусь, г Гомель, д Пасиничи
Прожил 56 лет