Трубкин Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубкин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно