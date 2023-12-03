Егоров Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1936

Дата смерти

19.12.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1961

Дочь: Козлова Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Егорова Валентина Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова Валентина Степановна

Смерть
19.12.1983
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