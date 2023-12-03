Егоров Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1936
Дата смерти19.12.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1961
Дочь: Козлова Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Егорова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова Валентина Степановна
Смерть
19.12.1983