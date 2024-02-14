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(Ахтямова) Абдида

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахметев Хусаин

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Хусаинова) Фагиля

Отец ребёнка: Рахметев Хусаин

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Хусаинова) Биби-Таифя

Отец ребёнка: Рахметев Хусаин

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Хусаинова) Биби-Фатиха

Отец ребёнка: Рахметев Хусаин

Смерть
Неизвестно

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