(Ахтямова) Абдида
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахметев Хусаин
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Хусаинова) Фагиля
Отец ребёнка: Рахметев Хусаин
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Хусаинова) Биби-Таифя
Отец ребёнка: Рахметев Хусаин
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Хусаинова) Биби-Фатиха
Отец ребёнка: Рахметев Хусаин
Смерть
Неизвестно