Рытова (Чистюхина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рытова (Чистюхина) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906 ст.

Отец: Матюхин Семен Яковлевич

Мать: Чистюхина Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
27.07.1936

Дочь: Косякова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Рытов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рытов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Рытов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рытов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рытов Василий

Смерть
Неизвестно
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