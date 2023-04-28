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Бычков Василий Николаевич

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Место рождения

Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

28.11.1921

Дата смерти

17.03.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1921

Отец: Бычков Николай Павлович

Мать: Бычкова Марфа Тихоновна

Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
07.09.1949

Сын: Бычков Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
24.12.1953

Дочь: Бычкова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Степановна

Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
14.03.1959

Дочь: Черномаз Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
04.05.1960

Дочь: Полещук Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Степановна

Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
10.11.1967

Сын: Федькин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Федькина Александра Николаевна

Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Клавдия Степановна

Смерть
17.03.1993
Новопокровский, Брянский муниципальный район, Брянская область
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