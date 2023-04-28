Бычков Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.11.1921
Дата смерти17.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1921
Отец: Бычков Николай Павлович
Мать: Бычкова Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
07.09.1949
Сын: Бычков Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
24.12.1953
Дочь: Бычкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
14.03.1959
Дочь: Черномаз Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
04.05.1960
Дочь: Полещук Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Бычкова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
10.11.1967
Мать ребёнка: Федькина Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1993