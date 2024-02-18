Симонов Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1925
Дата смерти08.05.1978
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1925
Отец: Симонов Владимир Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1952
Сын: Симонов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1961
Дочь: Симонова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Симонова Трякина Нина Васильевна
Смерть
08.05.1978