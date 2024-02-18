Симонов Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонов Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1925

Дата смерти

08.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1925

Отец: Симонов Владимир Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1952

Сын: Симонов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1961

Дочь: Симонова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Симонова Трякина Нина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.05.1978
Москва, город федерального значения Москва

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