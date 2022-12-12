Миронова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 01.03.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Миронов Александр Иванович
Отец ребёнка: Миронов Иван Степанович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Огороднова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Миронов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 01.03.1914 ст.