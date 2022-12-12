Миронова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 01.03.1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Миронов Александр Иванович

Отец ребёнка: Миронов Иван Степанович

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Огороднова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Миронов Иван Степанович

Григорово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Иван Степанович

Смерть
После 01.03.1914 ст.
Григорово, Рузский, Московская область
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