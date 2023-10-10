Пустынникова (Субботина) Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1906 ст.
Ф 719 оп 1 д 474а №23ж стр 11
Крещение
16.04.1906 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В старшая сестра Александра Ф 719 оп 1 д 474а №23ж стр 11
Бракосочетание
20.01.1929
Фролы, Пермский муниципальный район, Пермский край
Завода Курашим Пермского округа гражданин 22 года, 1 браком и девица дер. Косогоры, 22 года, 1 браком Фроловский сельсовет №1 от 20.01.1929 Венчание в Бахаревской Покровской церкви 14/27 января 1929 Б... Показать все
Смерть
Неизвестно