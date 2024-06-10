Королев Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Королев Андрей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Матрена Гергиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Анна Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Пелагея Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Королев Кирилл Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Королев Василий Гергиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1912
Дочь: Королева Агриппина Георгиевна
Мать ребёнка: Королева Евдокия Димитриевна
Смерть
Неизвестно