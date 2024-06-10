Королев Георгий Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Королев Георгий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Королев Андрей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Матрена Гергиевна

Мать ребёнка: не указана

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Анна Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Пелагея Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Кирилл Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Екатерина Лазаревна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Королев Василий Гергиевич

Мать ребёнка: не указана

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
14.06.1912

Дочь: Королева Агриппина Георгиевна

Мать ребёнка: Королева Евдокия Димитриевна

Екимово, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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