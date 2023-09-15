Татевосян Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татевосян Георгий

Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
09.03.1957

Сын: Татевосян Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Татевосян Афелия Рубэновна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
01.12.?

Дочь: Татевосян Рузана Георгиевна

Мать ребёнка: Татевосян Афелия Рубэновна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Паравян Гюльнара Георгиевна

Мать ребёнка: Татевосян Афелия Рубэновна

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татеосян Ашот Георгиевич

Мать ребёнка: Татевосян Афелия Рубэновна

Тбилиси, ქ. თბილისი
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