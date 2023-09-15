Татевосян Георгий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1957
Сын: Татевосян Борис Георгиевич
Мать ребёнка: Татевосян Афелия Рубэновна
Рождение ребёнка
01.12.?
Дочь: Татевосян Рузана Георгиевна
Мать ребёнка: Татевосян Афелия Рубэновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Паравян Гюльнара Георгиевна
Мать ребёнка: Татевосян Афелия Рубэновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татевосян Афелия Рубэновна