Ambos Aleksander — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ambos Aleksander

Место рождения

Karinu

Дата рождения

24.05.1855

Дата смерти

26.11.1900

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1855

Отец: Ambos Hans

Мать: Ambos Liso

Karinu
Смерть
26.11.1900
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