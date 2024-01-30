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Ambos Aleksander
Ambos Aleksander
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Древо
Место рождения
Karinu
Дата рождения
24.05.1855
Дата смерти
26.11.1900
Пол
Мужской
Отец
Ambos Hans
1828 г.р.
Мать
Ambos (Mattiesen) Liso
1825 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1855
Отец:
Ambos Hans
Мать:
Ambos Liso
Karinu
Смерть
26.11.1900
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