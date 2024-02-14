Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна
Место рожденияс.Уразовка,Уразовской волости,Сергачского уезда,Нижегородской губернии
Дата рождения?.07.1910
Дата смерти23.03.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1910
Бракосочетание
1928
Муж: Ахмеджанов Летфулла
Рождение ребёнка
30.01.1932
Дочь: Межетдинова (Ахмеджанова) Файзя
Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла
Рождение ребёнка
06.07.1934
Сын: Ахмеджанов Амир
Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла
Рождение ребёнка
26.01.1937
Дочь: (Ахмеджанова) Хафизя
Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла
Рождение ребёнка
06.03.1940
Рождение ребёнка
18.02.1943
Рождение ребёнка
10.12.1946
Дочь: (Ахмеджанова) Наиля
Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла
Рождение ребёнка
10.02.1948
Рождение ребёнка
06.08.1950
Рождение ребёнка
30.09.1952
Смерть
23.03.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно