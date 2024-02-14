Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмеджанова (Фейсханова) Галифа Ахметджановна

Место рождения

с.Уразовка,Уразовской волости,Сергачского уезда,Нижегородской губернии

Дата рождения

?.07.1910

Дата смерти

23.03.1994

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.
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1946 г.р.

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КФ
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1910

Отец: Фейсханов Ахмеджан (Карт Ати) (Карт Ати)

Мать: Фейсханова Шамселмиса Идиятулловна

Бракосочетание
1928

Муж: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
30.01.1932

Дочь: Межетдинова (Ахмеджанова) Файзя

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
06.07.1934

Сын: Ахмеджанов Амир

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
26.01.1937

Дочь: (Ахмеджанова) Хафизя

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
06.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
18.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
10.12.1946

Дочь: (Ахмеджанова) Наиля

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
10.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
06.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахмеджанов Летфулла

Смерть
23.03.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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