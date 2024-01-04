Камаев Харис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камаев Харис

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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1965 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Камаев Хасян

Мать: Мяхмузя

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сания

Рождение ребёнка
29.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сания

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сания

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1965

Дочь: Энже Харисовна

Мать ребёнка: Сания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камаев Шавкет

Мать ребёнка: Сания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сания

Смерть
Неизвестно
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