Якимова (Цыба) Любовь Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1945
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1945
Отец: Цыба Антон Наумович
Мать: Цыба Вера Андреевна
Рождение ребёнка
24.03.1965
Сын: Якимов Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Якимов Вячеслав Андреевич
Первомайский, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимов Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Владислав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якимов Анатолий Вячеславович
Отец ребёнка: Якимов Вячеслав Андреевич