Якимова (Цыба) Любовь Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимова (Цыба) Любовь Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1945

Отец: Цыба Антон Наумович

Мать: Цыба Вера Андреевна

Рождение ребёнка
24.03.1965

Сын: Якимов Андрей Вячеславович

Отец ребёнка: Якимов Вячеслав Андреевич

Первомайский, Серовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Владислав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Анатолий Вячеславович

Отец ребёнка: Якимов Вячеслав Андреевич

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