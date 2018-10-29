Купцов Александр Киримович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купцов Александр Киримович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1955

Дата смерти

29.10.2018

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1955

Отец: Кидакоев Кирим Умарович

Мать: Купцова Александра Романовна

Рождение ребёнка
07.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.12.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
29.10.2018
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