Туруханов Ильдус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туруханов Ильдус

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айсина Ильдусовна

Мать ребёнка: Тураханова Нафиса Данияловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильсина Ильдусовна

Мать ребёнка: Тураханова Нафиса Данияловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туруханов Юрис Ильдусович

Мать ребёнка: Тураханова Нафиса Данияловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тураханова Нафиса Данияловна

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