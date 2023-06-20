Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1930

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1930

Отец: Перцев Семен

Мать: Ольга Даниловна