Городилова Мелания Миихайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилова Мелания Миихайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Феврония Васильевна

Отец ребёнка: Городилов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Городилов Василий Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Городилов Василий Василиев

Отец ребёнка: Городилов Василий Иванов

Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городилов Василий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Барановщина, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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