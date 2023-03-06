Городилова Мелания Миихайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Феврония Васильевна
Отец ребёнка: Городилов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Городилов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Городилов Василий Василиев
Отец ребёнка: Городилов Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858