Дубман (Вогман) Белла Ароновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубман (Вогман) Белла Ароновна

Дубман (Вогман) Белла Ароновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1920

Дочь: Эскина Софья Моисеевна

Отец ребёнка: Дубман Моисей Давидович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дубман Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Дубман Моисей Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубман Моисей Давидович

Смерть
1957
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close