Дубман (Вогман) Белла Ароновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1920
Дочь: Эскина Софья Моисеевна
Отец ребёнка: Дубман Моисей Давидович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дубман Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Дубман Моисей Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1957