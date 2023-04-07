Балыкин Виктор Евстигнеевич
Место рожденияресп. Казахстан, Восточно Казахстанская область, д. Малокрасноярка
Дата рождения1937
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
респ. Казахстан, Восточно Казахстанская область, д. Малокрасноярка
Рождение ребёнка
23.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2020