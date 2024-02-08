Рассаева (Иванова) Александра Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРассаева (Иванова) Александра Игоревна

Рассаева (Иванова) Александра Игоревна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1990

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1990

Отец: Иванов Игорь Владимирович

Мать: Иванова Татьяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close