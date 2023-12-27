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Трубицын Никифор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Между 1719 и 1748

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Неизвестный Предок

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Трубицын Агей Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Трубицын Никифор Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Трубицын Аврам Никифоров

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2728, лист 1053 | Фонд 350, опись 2, Книга 2749, лист 1250об
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2728, лист 1053 | Фонд 350, опись 2, Книга 2749, лист 1250об
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Между 1719 и 1748
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