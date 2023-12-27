Трубицын Никифор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиМежду 1719 и 1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Неизвестный Предок
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Трубицын Никифор Никифоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2728, лист 1053 | Фонд 350, опись 2, Книга 2749, лист 1250об
Упоминание
Неизвестно
Архив Древних Актов | Фонд 350, опись 2, Книга 2728, лист 1053 | Фонд 350, опись 2, Книга 2749, лист 1250об
Место жительства
Неизвестно
Осташков, Осташковский, Тверская область
Смерть
Между 1719 и 1748