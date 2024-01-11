Юсипов Абдулханян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсипов Абдулханян

Место рождения

Горьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково

Дата рождения

01.03.1940

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1940

Отец: Юсипов Абдрахман

Мать: Мариам

Горьковская обл. Краснооктябрьский р-н дер.Актуково
Рождение ребёнка
25.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва 9295385185
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Мытищи, Московская область, Россия
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