Скачкова Ирина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1855
Отец ребёнка: Скачков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Скачков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Кононыхина Елена Ивановна
Отец ребёнка: Скачков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно