Скачкова Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скачкова Ирина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Скачков Антон Иванович

Отец ребёнка: Скачков Иван Михайлович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Скачков Иван Михайлович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Кононыхина Елена Ивановна

Отец ребёнка: Скачков Иван Михайлович

Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скачков Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно