Калина Прасковья Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1876 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.
Сын: Калина Павел Силович
Отец ребёнка: Калина Сила Ануфриевич
Рождение ребёнка
21.12.1878 ст.
Дочь: Калина Варвара Силовна
Отец ребёнка: Калина Сила Ануфриевич
Рождение ребёнка
12.01.1888 ст.
Отец ребёнка: Калина Сила Ануфриевич
Смерть
Неизвестно