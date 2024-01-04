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Калина Прасковья Сидоровна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1876 ст.

Муж: Калина Сила Ануфриевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1877 ст.

Сын: Калина Павел Силович

Отец ребёнка: Калина Сила Ануфриевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1878 ст.

Дочь: Калина Варвара Силовна

Отец ребёнка: Калина Сила Ануфриевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1888 ст.

Сын: Калина Василий Силович

Отец ребёнка: Калина Сила Ануфриевич

Лайкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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