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Саламатов Андрей

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Место рождения

Новая Ляля, Свердловская область, Россия

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Саламатов Василий

Мать: ?

Новая Ляля, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
18.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламатова Александра

Пяткаранта, Карелия
Рождение ребёнка
18.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламатова Александра

Новая Ляля, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламатова Александра

Новая Ляля, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саламатова Александра

Новая Ляля, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саламатова Александра

Смерть
Неизвестно
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