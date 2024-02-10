Саламатов Андрей
Место рожденияНовая Ляля, Свердловская область, Россия
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Саламатов Василий
Мать: ?
Новая Ляля, Свердловская область, Россия
Рождение ребёнка
18.05.1947
Пяткаранта, Карелия
Рождение ребёнка
18.01.1953
Новая Ляля, Свердловская область
Рождение ребёнка
?.12.1959
Новая Ляля, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1962
Новая Ляля, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саламатова Александра
Смерть
Неизвестно