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(Туктарова) Гульназ Фидаритовна
(Туктарова) Гульназ Фидаритовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.03.1996
Пол
Женский
Отец
Туктаров Фидарит Минерахманович
1967 г.р.
Мать
Туктарова (Кусяпкулова) Альфия Салаватовна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1996
Отец:
Туктаров Фидарит Минерахманович
Мать:
Туктарова Альфия Салаватовна
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