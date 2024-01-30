Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1888

Отец: Иван Егоров

Мать: Лукия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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