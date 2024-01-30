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Андрей Иванович
Андрей Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.1888
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Егоров
1863 г.р.
Мать
Лукия Михайлова
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1888
Отец:
Иван Егоров
Мать:
Лукия Михайлова
Смерть
Неизвестно
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