Чевский Анатолий Львович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чевский Анатолий Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевская (Родионова) Евпраксия Федоровна

Рождение ребёнка
21.12.1921

Дочь: Журавкова (Чевская) Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Чевская (Родионова) Евпраксия Федоровна

Шамордино, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
01.04.1930
Калуга, город Калуга, Калужская область
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище, г. Калуга, Калужская область, Российская Федерация

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