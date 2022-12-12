Макар Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смерти15.09.1839 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Евдоким Фомин
Мать: Катерина Степанова
Бракосочетание
11.11.1814 ст.
Жена: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Настасья Макарова
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
28.11.1824 или 24.11.1825 ст.
Сын: Степан Макаров
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
13.07.1827 ст.
Сын: Семён Макаров
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
01.08.1830 ст.
Сын: Евстигней Макаров
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
26.12.1832 ст.
Сын: Ефим Макаров
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.
Сын: Григорий Макаров
Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова
Смерть
15.09.1839 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.09.1839 ст.