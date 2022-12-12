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Макар Евдокимов

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Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

15.09.1839 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Евдоким Фомин

Мать: Катерина Степанова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1814 ст.

Жена: Татьяна Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Настасья Макарова

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Рождение ребёнка
28.11.1824 или 24.11.1825 ст.

Сын: Степан Макаров

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1827 ст.

Сын: Семён Макаров

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1830 ст.

Сын: Евстигней Макаров

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1832 ст.

Сын: Ефим Макаров

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1837 ст.

Сын: Григорий Макаров

Мать ребёнка: Татьяна Фёдорова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.09.1839 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: от чахотки
Похороны
17.09.1839 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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