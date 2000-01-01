Зименко Леонид Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зименко Леонид Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Зименко Ефим

Мать: Войткевич Юзефа

Смерть
1943
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