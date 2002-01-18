Алена Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.2002

Отец: не указан

Мать: Чудная Марина Анатольевна

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