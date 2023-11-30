Пирогов Феоктист Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Пирогова Екатерина Феоктистовна
Мать ребёнка: Пирогова Настасья (Анастасия) Архиповна
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно