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Пирогов Феоктист Дмитриевич

Место рождения

Пирогово, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Пирогов Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Пирогова Мария Осиповна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Пирогова Екатерина Феоктистовна

Мать ребёнка: Пирогова Настасья (Анастасия) Архиповна

Пирогово, Каменский, Свердловская область
По данным Росписи Пермской епархии и губернии Камышловского уезда Пироговского села, Флоролавровской церкви 1809 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пирогова Настасья (Анастасия) Архиповна

Смерть
Неизвестно
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