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Жаркой Прокопий Григорьевич

Место рождения

Шарагол, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаркой Григорий Ильич

Мать: Жаркой Евдокия

Шарагол, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1960

Сын: Жаркой Александр Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Шарагол, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Татьяна Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Шарагол, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркой Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Шарагол, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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