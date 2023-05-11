Жаркой Прокопий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жаркой Григорий Ильич
Мать: Жаркой Евдокия
Рождение ребёнка
1960
Сын: Жаркой Александр Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Татьяна Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркой Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно