Pint (Koljo) Mari
Место рожденияKollo talu
Дата рождения09.04.1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1823
Отец: Kolju / Koljo Hans
Мать: Kollo Mai
Kollo talu
Рождение ребёнка
08.11.1843
Сын: Пинт Ян
Отец ребёнка: Pint Hindrek
Võnnu/Wendau, Tartumaa
Рождение ребёнка
13.09.1848
Дочь: Liis I
Отец ребёнка: Pint Hindrek
Ahja
Рождение ребёнка
11.01.1850
Дочь: Пинт Май
Отец ребёнка: Pint Hindrek
Ahja
Рождение ребёнка
20.06.1852
Дочь: Liis II
Отец ребёнка: Pint Hindrek
Ahja
Рождение ребёнка
01.01.1855
Сын: Pint Peter
Отец ребёнка: Pint Hindrek
Ahja
Рождение ребёнка
19.12.1856
Дочь: Пинт Лиза
Отец ребёнка: Pint Hindrek
Рождение ребёнка
09.05.1859
Сын: Пинт Йосиф
Отец ребёнка: Pint Hindrek
Ahja
Рождение ребёнка
05.11.1861
Сын: Pint Gustav
Отец ребёнка: Pint Hindrek
Ahja