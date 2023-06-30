Pint (Koljo) Mari — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pint (Koljo) Mari

Место рождения

Kollo talu

Дата рождения

09.04.1823

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

1843 г.р.
1848 г.р.
1850 г.р.
1852 г.р.
1855 г.р.
1856 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1823

Отец: Kolju / Koljo Hans

Мать: Kollo Mai

Kollo talu
Рождение ребёнка
08.11.1843

Сын: Пинт Ян

Отец ребёнка: Pint Hindrek

Võnnu/Wendau, Tartumaa
Рождение ребёнка
13.09.1848

Дочь: Liis I

Отец ребёнка: Pint Hindrek

Ahja
Рождение ребёнка
11.01.1850

Дочь: Пинт Май

Отец ребёнка: Pint Hindrek

Ahja
Рождение ребёнка
20.06.1852

Дочь: Liis II

Отец ребёнка: Pint Hindrek

Ahja
Рождение ребёнка
01.01.1855

Сын: Pint Peter

Отец ребёнка: Pint Hindrek

Ahja
Рождение ребёнка
19.12.1856

Дочь: Пинт Лиза

Отец ребёнка: Pint Hindrek

Рождение ребёнка
09.05.1859

Сын: Пинт Йосиф

Отец ребёнка: Pint Hindrek

Ahja
Рождение ребёнка
05.11.1861

Сын: Pint Gustav

Отец ребёнка: Pint Hindrek

Ahja