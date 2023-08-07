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Ульяна Андреенва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Андрей Игнатьевич

Мать: Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
06.08.1799

Сын: Максим Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Савельевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Степан Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Савельевич

Рождение ребёнка
10.01.1802

Сын: Григорий Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Савельевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Савельевич

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Февронья Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитон Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно