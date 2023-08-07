Ульяна Андреенва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Андрей Игнатьевич
Мать: Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
06.08.1799
Сын: Максим Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Савельевич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Степан Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Савельевич
Рождение ребёнка
10.01.1802
Сын: Григорий Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Савельевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Савельевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Февронья Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно