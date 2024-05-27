Стафеев Иван Иван/ Иоан Федоров (Скорее Всего)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1744
Сын: Стафеев Филат Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно