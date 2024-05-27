Стафеев Иван Иван/ Иоан Федоров (Скорее Всего) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стафеев Иван Иван/ Иоан Федоров (Скорее Всего)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Стафеев Филат Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Стафеев Исаак /Исак Иванов/ Иоанов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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