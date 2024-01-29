Коркин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1949

Сын: Коркин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Орлова Мария Михайловна

село Марфино Аткарский район Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савина Людмила Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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