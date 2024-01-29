Коркин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1949
Сын: Коркин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Орлова Мария Михайловна
село Марфино Аткарский район Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савина Людмила Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно