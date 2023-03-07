Перевозников Григорий Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смертиДо 1629
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: Перевозников Лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1590
Сын: Перевозников Алексей (Олешка) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1595
Сын: Перевозников Денис (Дениско) Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Смерть
До 1629