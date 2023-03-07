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Перевозников Григорий Лукин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

До 1629

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: Перевозников Лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1590

Сын: Перевозников Алексей (Олешка) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1595

Сын: Перевозников Денис (Дениско) Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оглоблино, город Слободской, Кировская область
Смерть
До 1629
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