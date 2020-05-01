Пархоменко Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти?.05.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Рождение ребёнка
09.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.05.2020