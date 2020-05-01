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Пархоменко Иван Алексеевич

Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

1934

Дата смерти

?.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Пархоменко Алексей Федорович

Мать: Пархоменко Ксения Ивановна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
09.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.05.2020
Лабинск, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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