(Санина) Евдокия Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Санина) Евдокия Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Санин Леонтий

Мать: ?

Смерть
1988
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