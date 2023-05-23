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(Санина) Евдокия Леонтьевна
(Санина) Евдокия Леонтьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1988
Пол
Женский
Отец
Санин Леонтий
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Санин Леонтий
Мать:
?
Смерть
1988
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