Ялочкина (Маслова) Наталья Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.2001
Дочь: Ялочкина Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Ялочкин Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.2007
Отец ребёнка: Ялочкин Кирилл Сергеевич
Рождение ребёнка
01.08.2007
Дочь: Ялочкина Полина Кирилловна
Отец ребёнка: Ялочкин Кирилл Сергеевич