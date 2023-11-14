Ялочкина (Маслова) Наталья Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ялочкина (Маслова) Наталья Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.2001

Дочь: Ялочкина Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Ялочкин Кирилл Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.2007

Сын: Ялочкин Артём Кириллович

Отец ребёнка: Ялочкин Кирилл Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.08.2007

Дочь: Ялочкина Полина Кирилловна

Отец ребёнка: Ялочкин Кирилл Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
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