(Rakhlina) Elena Iosifovna 09.05.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Rakhlina) Elena Iosifovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 09.05.1951, Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

умерла 24.02.2025, Beer Sheba

Мать
Goldshteyn (Glazomitskaya) Gilda (Gitya)06.10.1921 г.р.
Отец
Goldshteyn Iosif Yakovlevich16.08.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1951

Отец: Goldshteyn Iosif Yakovlevich

Мать: Goldshteyn (Glazomitskaya) Gilda (Gitya)

Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Место жительства
Неизвестно

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
16.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)

Рождение ребёнка
01.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.02.2025
Beer Sheba

Причина смерти: Болезнь

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