(Rakhlina) Elena Iosifovna
женский, родилась 09.05.1951, Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
умерла 24.02.2025, Beer Sheba
МатьGoldshteyn (Glazomitskaya) Gilda (Gitya)06.10.1921 г.р.
ОтецGoldshteyn Iosif Yakovlevich16.08.1914 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1951
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Russia, Ekaterinburg (Sverdlovsk)
Рождение ребёнка
01.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.02.2025
Beer Sheba