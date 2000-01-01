Глухов Семен Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухов Семен Маркович

Глухов Семен Маркович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

24.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Глухов Марк Степанович

Мать: Глухова Наталья

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Глухова Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Глухова Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Глухов Елизар Семенович

Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Глухова Ольга Семеновна

Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна

Рождение ребёнка
?.02.1840

Сын: Глухов Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Глухов Никандр Семенович

Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Глухова Авдотья Семеновна

Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close