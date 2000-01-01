Глухов Семен Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти24.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Глухов Марк Степанович
Мать: Глухова Наталья
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Глухова Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Глухова Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Глухова Ольга Семеновна
Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна
Рождение ребёнка
?.02.1840
Сын: Глухов Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Глухова Авдотья Семеновна
Мать ребёнка: Глухова Домна Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.04.1858